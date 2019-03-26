США объявили о первом успешном запуске сразу двух противоракет

Они перехватили межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную с Маршалловых островов в Тихом океане. Как сообщили в Пентагоне, первая противоракета, запущенная с базы ВВС в Калифорнии, поразила головную часть ракеты, а вторая искала другие боеголовки, и когда не нашла, то выбрала следующий с точки зрения представляемой угрозы объект и поразила его. По сведениям агентства «Блумберг», испытания должны были имитировать уничтожение МБР, запущенной в сторону США такими противниками, как Северная Корея или Иран.