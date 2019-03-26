Суд в Токио отклонил жалобу признать антиконституционным закон, обязывающий супругов носить одну фамилию

Как пишет газета «Майнити сибмун», граждане объясняли, что получили психологическую травму и хотели возместить убытки, которые понесли, когда меняли документы.

В пролом году одна жительница Японии была вынуждена оформить фиктивный развод, поскольку жизнь с фамилией мужа, по ее словам, «приносила вред ее чувству идентичности». В 2015-м году Верховный суд Японии постановил, что положение семейного кодекса об одной фамилии для супругов не противоречит Конституции.