В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества

Масштабный блэкаут оставил без света большинство штатов страны, включая столичный регион. В Каракасе нарушена работа метро и как минимум одной больницы. О причинах произошедшего не сообщается. Сейчас, по словам властей, электроснабжение восстановлено почти на всей территории страны.

Сегодняшний блэкаут – уже второй за этот месяц. В начале марта без света также осталось большинство венесуэльских штатов. По сообщениям властей тогда причиной стала диверсия на крупнейшей электростанции страны. Оппозиция высказала мнение, что отключение произошло из-за некомпетентности властей.