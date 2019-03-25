В Китае из фильма «Богемская рапсодия» вырезаны сцены с упоминанием гомосексуальности Фредди Меркури

Как передает телеканал CNN со ссылкой на китайского документалиста и ЛГБТ-активиста, цензоры убрали шесть эпизодов, в том числе, те, где солист группы Queen целуется с мужчинами и где участники группы переодеты в женскую одежду.

В КНР гомосексуальность перестали считать преступлением в 1997-го, а в 2001-м исключили из списка психических расстройств. При этом в фильмах и соцсетях изображение гомосексуальности до сих пор неофициально запрещено.