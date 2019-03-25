Палестинцы из сектора Газы возобновили ракетный обстрел израильской территории

По данным газеты The Times of Israel, система ПВО «железный купол» перехватила несколько снарядов. В населенных пунктах на юге страны слышны сирены воздушной тревоги.

Стороны обмениваются ударами с тех пор, как ракета, направленная из сектора Газа попала в жилой дом одного из израильских поселков. В результате пострадали семь человек. В ответ Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС, в частности, по офису лидера движения и штаб-квартире разведки.