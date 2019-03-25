Французские мусульмане подали в суд на Фейсбук и YouTube из-за трансляции нападения на мечети в Новой Зеландии

Как передает Reuters, Совет мусульманской веры заявил, что распространенный материал поощрял терроризм и наносил ущерб достоинству людей. Трансляция убийств в мечети в Крайстчерче шла в течение 17-ти минут в Фейсбуке преступника, устроившего атаку. Во время прямого эфира запись увидели около 200 человек, до того, как видео заблокировали, его посмотрели еще 4 тысячи раз. В течение суток администрация Фейсбука удалила полтора миллиона копий видео.