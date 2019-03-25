В Калининграде вынесен первый приговор за вовлечение подростков в несогласованный митинг

Суд приговорил Ивана Лузина — волонтера местного штаба Навального, — к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката, это решение будет обжаловано во всех инстанциях, вплоть до ЕСПЧ. Сообщается, что ранее Лузина оштрафовали еще на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга. Речь идет о пикете на одной из городских площадей, в котором также участвовали две несовершеннолетние девушки – также волонтерки штаба.