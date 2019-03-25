Верховный суд вернул КПРФ иск, оспаривающий отказ ЦИКа передать депутатский мандат Госдумы Павлу Грудинину

Предполагалось, что экс-кандидат в президенты от коммунистов получит кресло, ставшее вакантным после смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова.

Верховный суд определил, что вопрос отказа в передаче мандата Грудинину не относится к его ведению. Об этом сообщает агентство РИА Новости. По его данным, КПРФ, помимо иска с жалобой на Центризбирком, также вернут госпошлину в 2 тысячи рублей. В свою очередь, источник агентства ТАСС в ЦИКе рассказал, что Верховный суд рекомендовал коммунистам обратиться в районный суд. Вопрос о том, кому теперь передавать депутатский мандат Госдумы, освободившийся после смерти Жореса Алферова, комиссия решит в среду. В ЦИКе ранее говорили, что кресло по закону теперь может перейти к депутату Заксобрания Красноярского края и лидеру регионального отделения КПРФ Петру Медведеву.

В самой партии отказ Верховного суда рассматривать жалобу на действия избиркома пока не комментировали. ЦИК отказался передать Павлу Грудинину вакантное кресло в Госдуме на прошлой неделе, объяснив это неполными данными в его декларации. В комиссии сообщили, что перед выборами в 2016 году директор «Совхоза имени Ленина» не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов, а также владел офшором в Белизе.

Мещанский суд Москвы ранее отменил решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата Думы Грудинину.