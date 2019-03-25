В Липецке три площадки отказали рок-группе «Элизиум» в проведении концерта

Выступления последовательно запретили развлекательный центр «Мегаполис», клубы «Ленинград» и «Центр». Об этом сообщается на странице музыкального коллектива во ВКонтакте. В итоге артисты выступили в баре «Борода», не приспособленном под концерты. Для этого за несколько часов там смонтировали сцену и установили свет. По сообщениям местной прессы, перед концертом ВКонтакте появилась группа, где музыкантов обвиняли в сатанизме и пропаганде наркотиков.