Министр культуры призвал с юмором отнестись к действиям журналистов в Историческом музее

Так Владимир Мединский отреагировал на попытку сотрудников газеты «Московский комсомолец» проверить системы безопасности музея. Вчера на выставке «Николай II. Семья и престол» они повесили собственную картину с изображением российской императрицы Александры Федоровны. По словам Мединского, то, что целая группа журналистов в течение нескольких часов, отвлекая смотрительниц, проводила такую «спецоперацию», говорит о том, что охрана в российских музеях не так уж и плохо работает.