Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил продолжить голодовку в СИЗО «Матросская тишина»

Как рассказала «Эху» жена экс-чиновника Юлия, ее супруг был готов снова принимать пищу в случае выполнения ряда его требований – в частности, прекращения репрессий в отношении его семьи и разрешения общаться с адвокатами. Ни одно из них выполнено не было.

Шестун был арестован по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве. В апреле прошлого года он опубликовал обращение к Владимиру Путину, где рассказывал об угрозах со стороны властей Подмосковья и ФСБ. Летом главу района обвинили в превышении должностных полномочий.