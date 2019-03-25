Школьный преподаватель из Кении был признан лучшим учителем мира и выиграл 1 миллион долларов

Питер Табичи учит детей математике и физике в одной из деревень африканской страны. Он отдает бОльшую часть своей зарплаты на поддержку малоимущих учеников, ведет научный клуб и помогает создавать научные проекты, которые побеждают в общенациональном конкурсе. Сообщается, что Табичи ранее работал в частной школе, однако позже сменил место работы.

Церемония вручения премии прошла в Дубае. За приз боролись около 10-ти тысяч учителей и 180-ти стран мира.