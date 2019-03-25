Лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова будут второй раз судить за нарушение порядка проведения митинга

Об этом сам политик рассказал «Эху Москвы». Он опасается, что вскоре не заставит себя ждать и третье административное дело, которое могут начать после грядущей акции против строительства мусорных полигонов. В таком случае Гудкову грозит уголовное наказание по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В такой же ситуации, по словам политика, оказался и его отец Геннадий Гудков.