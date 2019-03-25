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21:03, 25 марта 2019

Лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова будут второй раз судить за нарушение порядка проведения митинга

Об этом сам политик рассказал «Эху Москвы». Он опасается, что вскоре не заставит себя ждать и третье административное дело, которое могут начать после грядущей акции против строительства мусорных полигонов. В таком случае Гудкову грозит уголовное наказание по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В такой же ситуации, по словам политика, оказался и его отец Геннадий Гудков.



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