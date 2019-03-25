По меньшей мере 12 человек задержали в Минске в ходе акции, посвященной Дню воли

Как сообщает белорусская информационная компания «БелаПан», в милиции оказались оппозиционные активисты и известные музыканты. В районе Октябрьской площади находится несколько автозаков и милицейских автобусов.

Годовщину провозглашения Белорусской народной республики, которую называют Днем воли, в стране отмечают 25-го марта. Как правило, каждый год представители оппозиции устраивают акции, которые зачастую сопровождаются задержаниями.