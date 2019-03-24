Решение США по Голанам является грубым нарушением международного права и усугубляет ситуацию – Захарова

Решение США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами является грубым нарушением международного права и усугубляет ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такое решение по Голанским высотам ведет к грубому нарушению международного права и препятствует урегулированию сирийского кризиса и вообще ситуации на всем Ближнем Востоке», — отметила она.

М.Захарова назвала это «шагами в направлении выхода США из всех международно-правовых норм, которые имеют обязательный характер исполнения».

«Тут важно задать вопрос представителям Вашингтона, которые выработали подобное внешнеполитическое решение. Надо определиться, на что они опираются — на международное право, к чему регулярно призывают всех остальных, или на индивидуальные решения, которые базируются исключительно на сиюминутной конъюнктуре и других соображениях», — подчеркнула представитель МИД РФ.

М.Захарова добавила, что «российская позиция остается неизменной: Голанские высоты являются сирийской территорией».

Она также сообщила, что сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. Глава российского внешнеполитического ведомства оценил негативно подобное «проявление пренебрежения нормами международного права», в том числе резолюцией Совбеза ООН.