Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит ее план по брекзиту

По сведениям источника телеканала ITV, Мэй сказала об этом во время встречи с членами своего кабинета.

Выход Соединенного королевства из ЕС был запланирован на конец марта, однако из-за того, что британские законодатели не утвердили соглашение между Лондоном и Брюсселем, стороны рассматривают варианты с переносом брекзита на более поздний срок. Это нужно для того, чтобы избежать так называемого «жесткого» сценария. Накануне газета The Sunday Times написала, что члены кабинета премьер-министра якобы готовят заговор для отстранения Мэй от власти.