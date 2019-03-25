Около 50-ти человек, госпитализированных с отравлением в дагестанском Хасавюрте, выписаны из больницы

По словам Министерства здравоохранения республики, которые приводит ТАСС, в больнице остаются почти 80 человек, большинство из которых – дети. Ранее Минздрав Дагестана призвал жителей Хасавюрта до завершения расследования причин вспышки инфекции соблюдать меры предосторожности, пить только кипяченую или бутилированную воду и чаще мыть руки. По некоторым данным, причиной загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ. Из нее питьевая вода поступает в город и прилегающие районы.