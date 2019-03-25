Совет по правам человека призвал Киев допустить российских наблюдателей на выборы президента Украины

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на их сайте. Также в документе выражается надежда на то, что власти пересмотрят свое прежнее решение и разрешат открыть избирательные участки в России. СПЧ отметил, что не собирается вмешиваться во внутренние дела Украины и со своей стороны готов пригласить украинских коллег-правозащитников участвовать в качестве наблюдателей на выборах в России. «Сотрудничество «поверх политических барьеров» – один из наиболее эффективных методов защиты прав граждан», — говорится в тексте.