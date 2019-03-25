Самолет компании British Airways, летевший в Германию, по ошибке сел в Шотландии

Как сообщает газета «Эдинбург Ньюс», ошибка произошла из-за того, что пилотам выдали неправильный план полета. «Объясните, пожалуйста, как мой утренний рейс из Лондона в Дюссельдорф оказался в Эдинбурге. Не думаю, что кто-то из пассажиров подписывался на такую странную лотерею», — написал в Твиттере один из клиентов авиакомпании. Представители перевозчика принесли извинения. Самолет был дозаправлен и улетел в Дюссельдорф, где благополучно приземлился.