Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза треть своих газовых хранилищ

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза», это позволит обеспечить бесперебойное снабжение газом потребителей из Венгрии и других европейских стран, даже если Россия прекратит транзит голубого топлива через территорию Украины в страны ЕС после 2020-го года. «Укртрансгаз» может предложить заказчикам из ЕС около 12-ти миллиардов кубометров в подземных газовых хранилищах. Отмечается, что в последние 10 лет Украина использует для собственных нужд лишь половину их технической мощи.