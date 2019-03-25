Министерство культуры запретить артистам театров летать на гастроли бизнес-классом

Как сообщает РБК со ссылкой на документ ведомства, предложение касается федеральной программы «Большие гастроли». Теперь летать бизнес-классом смогут только народные артисты и художественные руководители. Кроме того, Минкульт намерен более четко регламентировать размер вознаграждения, которое театр получает в рамках «Больших гастролей», и обязать руководство страховать дорогостоящие декорации, которые могут пострадать при перевозке.