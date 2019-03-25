Следственный комитет проверяет сообщения о драке между своими сотрудниками и полицейскими в Элисте

По данным СК, правоохранители подрались в ночь на воскресенье. Как пишет «Московский комсомолец», потасовка произошла в развлекательном центре «Уралан». Начальнику местного уголовного розыска, его заместителю и двум оперативникам противостояли трое сотрудников следственного управления и СОБРа. Участники конфликта якобы использовали травматическое оружие и арматуру. В ходе драки два человека пострадали.