Россия не признаёт суверенитета Израиля над Голанскими высотами

Об этом сообщили в МИДе на фоне решения Трампа, признавшего эту территорию неотъемлемой частью еврейского государства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это может усугубить ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава Белого дома сообщил о своих намерениях еще на прошлой неделе. Он отметил, что Голанские высоты играют ключевую роль для безопасности всего региона. Израильская армия установила контроль над этой территорией в ходе Шестидневной войны в 1967-м году.