Власти Ингушетии согласовали новые митинги против договора о границах с Чечней

Об этом сообщают глава движения «Опора Ингушетии» и пресс-служба партии «Яблоко». Митинг пройдет у здания местной телерадиокомпании. На повестке несогласие с новой редакцией республиканского закона о референдуме. Глава региона Юнус-Бек Евкуров предложил убрать из вопросов, которые можно вынести на народное голосование, изменений границ и территории республики, название и статус субъекта. Законопроект прошел первое чтение.