Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Глава Белого дома подписал соответствующий документ в ходе встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Франс Пресс.

О своих намерениях американский президент сообщил еще на прошлой неделе. Он сказал, что Голаны играют ключевую роль как для безопасности Израиля, так и для стабильности во всем регионе. Слова Трампа осудили в Сирии, которая считает Голанские высоты своей территорией. Беспокойство по поводу действий Белого дома высказали и Лига арабских государств, и Евросоюз.