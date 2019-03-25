Британский премьер Тереза Мэй, по некоторым данным, пообещала уйти в отставку, если парламент поддержит сделку по выходу страны из ЕС. По крайней мере, об этом агентству Reuters рассказал один из политических обозревателей телеканала ITV. Тем временем Еврокомиссия завершила подготовку к «Брекзиту» без соглашения.

В своем заявлении Европейская комиссия назвала возможный «жесткий» сценарий выхода Лондона из ЕС «нежелательным», но в то же время «все более вероятным». Ведомство обозначило меры в 13 ключевых областях, которые призваны снизить, но не исключить полностью ущерб от неконтролируемого «Брекзита». В частности, речь идет о мерах в сфере правил воздушного и наземного транспорта и банковского дела. Кроме того, указывается в документе, к Британии не будут применяться законы Сообщества и переходные механизмы, что приведет к значительным проблемам для граждан и бизнеса. Еврокомиссия, к примеру, ожидает длительных задержек в пунктах перехода через границу. Первоначально «Брекзит» был назначен на 29 марта, однако после того, как Палата общин дважды отклонила согласованный с Брюсселем проект сделки, в ЕС согласились дать два варианта отсрочки. В случае, если парламент с третьей попытки все же поддержит соглашение, Британия сможет выйти из ЕС до 22 мая. В противном случае «Брекзит» будет перенесен на 12 апреля, а в Брюсселе будут ждать новых предложений от Лондона.

Тем временем петиция за проведение повторного референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС, опубликованная на сайте парламента, набрала уже более 5,5 млн подписей.