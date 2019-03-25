Росмолодежь получила право блокировать сайты за «склонение детей к преступлениям»

Федеральное агентство наделено соответствующими полномочиями постановлением правительства. Вовлечение детей в опасные для жизни противоправные действия было добавлено в список оснований для досудебной блокировки по инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Президент подписал закон в конце прошлого года. Принимать решение о блокировке сайтов также могут МВД, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба, Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор.