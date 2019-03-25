Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова будут второй раз судить за организацию митинга

Лидер «Партии перемен» сказал, что дело рассмотрит городской суд города Коломна. Политик считает, что власти готовят и третий административный протокол, который составят после запланированного на апрель митинга против строительства мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов. Это может грозить Гудкову уже уголовным делом по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Сейчас единственным осужденным по такой статье является активист Ильдар Дадин, которого впоследствии оправдали Конституционный и Верховный суд.