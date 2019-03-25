Журналисты «Московского комсомольца» вывесили фальшивую картину в Историческом музее

По утверждению издания, целью акции была проверка системы безопасности учреждения.

О появлении фальшивого экспоната на выставке, посвященной Николаю II и его семье, «Московский комсомолец» сообщил накануне. Речь идет о фотографии императрицы Александры Федоровны. На снимке была замечена необычная деталь: в руках у супруги царя был предмет, похожий на брелок от автосигнализации или тревожную кнопку. В материале утверждалось, что лишний экспонат на стену повесили неизвестные, а его появление первыми заметили две 16-летние посетительницы.

В пресс-службе Исторического музея подтвердили информацию о появлении фальшивой фотографии и назвали инцидент спланированной акцией. По утверждению сотрудников учреждения, этим занимались пять человек с заранее прописанными ролями, целью которых было опорочить музей.

Позднее «МК» выпустил еще один материал, в котором говорилось, что акцию организовали восемь журналистов издания. Их роли действительно были распределены: несколько сотрудников газеты отвлекали смотрительниц, еще одна девушка вешала фальшивое фото, а коллега закрывал ее от камер видеонаблюдения. В итоге, по утверждению «МК», картина провисела в музее больше суток. Целью эксперимента была заявлена проверка системы безопасности. По мнению журналистов, музей ее не прошел, а «камеры и охранники превратились в бессмысленные предметы интерьера».

Представители учреждения возмутились поступком сотрудников «МК», но их поддержал министр культуры Владимир Мединский. Он выразил надежду, что благодаря «хайпу» на выставку придет больше посетителей, и подчеркнул, что к таким акциям нужно относиться с юмором.

Проблема охраны музеев приобрела актуальность после кражи из Третьяковки картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Журналисты «МК» назвали свою акцию «Куинджи наоборот».

Журналист Юрий Сапрыкин осудил этот поступок, поскольку он может послужить плохим примером для остальных посетителей.

В ГИМ также осудили попытку журналистов «МК» проверить охрану музея, повесив свою картину. Представитель музея выразила надежду на то, что инцидент не станет началом подобных «экспериментов по проверке пожарной безопасности в музеях или безопасности на военных и других особо охраняемых объектах».