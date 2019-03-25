Сегодня международный союз биатлонистов начинает рассмотрение дела российской спортсменки Маргариты Васильевой

Она трижды не прошла процедуру допинг-контроля.

Васильева получила три предупреждения за то, что ее не было в указанном ей же месте, когда допинг-офицеры приезжали отбирать пробы. По регламенту это считается нарушением антидопинговых правил и может привести к длительной дисквалификации. Сама Васильева утверждает, что не уклонялась от процедуры, а свое отсутствие объясняет поездками в институт, отлетом на соревнования и другими причинами. Пока ее доводы не принимаются, хотя и со стороны ВАДА тоже есть определенные нестыковки. Как Маргарита заявила телеканалу Матч ТВ уведомление о втором нарушении, допущенном в августе прошлого года пришло ей только в марте нынешнего. Кроме того, она обвинила руководство СБР в том, что ее делом никто не занимается и она вынуждена защищаться сама. Со своей стороны в РУСАДА утверждают, что спортсменка невнимательно относилась к заполнению системы АДАМС через интернет и не ставила в известность об изменении своих планов вообще никакими другими способами, как то электронное письмо или телефонный звонок.

Сейчас Маргарита Васильева находится в Тюмени и готовится к чемпионату России. Никаких санкций на нее пока не наложили