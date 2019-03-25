Президент США Дональд Трамп уже объявил о «полном и тотальном оправдании», хотя это не совсем так.

Свой отчет о расследовании, которое длилось 22 месяца, спецпрокурор Боб Мюллер представил в Минюст США Генпрокурору в пятницу. В воскресенье Генпрокурор Уильям Барр представил уже свой собственный отчет, по итогам ознакомления с отчетом Мюллера, в Конгресс. Главное в нем — сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и русскими, чтобы помочь Трампу прийти к власти, не было, пришел к выводу Боб Мюллер. По второму пункту расследования — о воспрепятствовании правосудию со стороны Трампа отчет Мюллера «не заключает, что Президент совершил преступление, но также и не оправдывает его», сообщил Конгрессу Генпрокурор Барр. Мюллер оставил этот вопрос на усмотрение Минюста, и Барр объявил, что воспрепятствования правосудию не было.

Демократы уже потребовали вызвать Уильяма Барра на слушания в Конгресс, чтобы он рассказал, как он пришел к выводу об этом, и конечно, чтобы отчет Мюллера был полностью опубликован.

Президент США Дональд Трамп объявил в Твиттере о «полной и тотальном оправдании», а некоторые его соратники уже потребовали начать расследование в отношении Барака Обамы и тех, кто начал расследование против Трампа.

Спецпрокурор Боб Мюллер был назначен в мае 2017 года после того, как Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми — на тот момент ФБР расследовало вмешательство России в выборы и возможный сговор между штабам Трампа и русскими. Джеймс Коми позднее под присягой в Конгрессе заявил, что Трамп просил его несколько раз прекратить расследование в отношении тогда советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна по вопросу о его связях с русскими, Коми отказался и был уволен. Майкл Флинн стал одним из пяти сотрудников и соратников Трампа, кто был признан виновным во время расследования Боба Мюллера. Судебный процесс в отношении шестого, бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, в настоящий момент продолжается.

Всего Боб Мюллер в ходе расследования предъявил криминальные обвинения 34-м лицам, включая 26 россиян, за вмешательство в выборы.

Несмотря на окончание расследования Мюллера, Прокуратура Южного Округа Нью-Йорка продолжает свое собственное расследование о выплатах во время избирательной кампании двум женщинам за их молчание о связях с Трампом, а также нью-йоркская прокуратура расследует финансовые дела инаугурационного комитета Дональда Трампа.

В Кремле считают несостоятельными и безосновательными обвинения в адрес РФ о вмешательстве в выборы в США из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также добавил, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.

После обнародования доклада Мюллера никакого прорыва в отношениях России и США не произойдет, считает глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

Впрочем, Косачев заметил, что в отношениях между Россией и США есть шанс многое «обнулить», и Москва готова на этот шаг.