В Барнауле учительницу вынудили уволиться с работы из-за фотографии в закрытом купальнике

Теперь, она жалуется на травлю ее сына в школе.

Скандал разгорелся после публикации в соцсетях фотографий учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой. На одной из них она стоит в закрытом спортивном купальнике и держит грамоту. На другой висит в коротком открытом платье с блестками на турнике. Женщина состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания. Она участвует в российских и международных соревнованиях и является обладателем нескольких наград. Снимки были сделаны на озере Пионерское во время акции алтайских моржей «Белые медведи», рассказала педагог Первому каналу.

Кто-то из родителей пожаловался на фотографии в школьную администрацию. По утверждению Кувшинниковой, директор ей заявила, что эти снимки стали пятном на репутации школы, потому что так, цитирую, одеваются и фотографируются «только проститутки», «неудивительно, что мальчики-ученики влюблены», «так и до педофилии недалеко», поэтому она «не имеет права носить звание педагога». Другие родители, по словам учительницы, ходатайствовали за нее и просили оставить на работе. Однако в марте она решила уволиться сама, поскольку многие коллеги «не здоровались, косо смотрели» и упрекали, а директор стала приходить к ней на уроки и постоянно проверять. В интервью радиостанции «Говорит Москва» Кувшинникова пояснила, что не хотела поднимать шумиху вокруг своей ситуации из-за сына, потому что он сейчас учится в той же школе в 11-м классе и готовится к выпускным экзаменам. Но теперь учителя начали травить и его. Так, педагог по математике заваливает мальчика плохими оценками и грозится не допустить к ЕГЭ.

Кувшинникова заявила о готовности дойти с этой проблемой до местного департамента образования.