Z Архив новостей новости
5 2 6 11
Эксклюзив Эха 18:12, 25 марта 2019

Экс-глава Серпуховского района Московской области Шестун не стал прекращать голодовку – жена

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун не стал прекращать голодовку в СИЗО. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его жена Юлия Шестун.
«Письма продолжают цензурироваться и половина из них якобы не проходят цензуру и не доставляются. Адвокатам не дают проносить все бумаги, которые они с собой берут. Основное требование Шестуна по расследованию преступлений, о которых он заявлял, остается без ответа. Соответственно, голодовку он не снимает», — рассказала она.
По словам Ю.Шестун, ее муж держит голодовку уже 46 дней. «У него был адвокат. Шестун серьезно похудел, у него начали отекать ноги из-за почечной недостаточности. При этом результаты анализов, которые берутся ежедневно, ему не оглашают. На все запросы, как мои, так и адвокатов, о предоставлении сведений о здоровье, ответа мы не получаем, хотя мы начали отправлять их еще месяц назад», — отметила Ю.Шестун.
Кроме того, она обратила внимание, что согласие самого Шестуна на предоставление таких сведений имеется у начальника медсанчасти.
Ю.Шестун также добавила, что свидания с мужем не предоставляются ей с 8 декабря 2018 года, несмотря на множественные ходатайства.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сила — в правде. И она за нами Налицо наглядная демонстрация того, по каким правилам собирается играть Америка – кого хотим, того и признаем. Будь то столица, территория или президент другого государства…

5 130 6 8950 24.03
Kполитика, рф, сша, мнения
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Эти два миллиона человек имели право уйти в Россию со своей землей Эти люди имели право на самостоятельное решение. Это их земля. Это не земля Петра Порошенко, это не земля Ющенко, это не земля Юлии Тимошенко…

5 531 6 51776 21.03
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Кто виноват в «торможении развития киевского метро»? После известных событий Европа и Америка заботливо помогают Украине. Нас же заботливо окружили всеми мыслимыми экономическими санкциями. Но при этом, строительство метро набрало рекордные темпы…

5 179 6 20012 21.03
Kукраина, рф, политика, метро, строительство, фото, мнения
Новости

Роберт Мюллер: Российское вмешательство в избирательную кампанию в США можно считать доказанным Так утверждают спецпрокурор Роберт Мюллер и его помощники…

5 48 6 5675
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Караджич не более преступник, чем западные лидеры Их задача была развалить Югославию, развалить Балканскую федерацию. Потому что в ЕС не должно быть других федераций, кроме европейского Союза…

5 60 6 7753 21.03
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Россия: не Восток — и не Запад? Восточные ценности – не наши, на уровне мировосприятия и потому безоговорочно, в чем на свежем примере лишний раз и довелось убедиться. Западные? С ними сложнее…

5 39 6 5462 22.03
Kполитика, казахстан, рф, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Сталин в Крайстчерче Поверьте, реабилитация диктатуры ничем не моральней стрельбы по мечетям или экспансии ислама. Если это пока не так заметно, не обольщайтесь…

5 315 6 45222 19.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Новости

Российское вмешательство в избирательную кампанию в США можно считать доказанным Так утверждают спецпрокурор Роберт Мюллер и его помощники…

5 53 6 7519
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Крымчане никогда не чувствовали себя частью Украины. Это не предательство. Предательство – это был 1954 год…

5 169 6 25356 20.03
#слушать 36:48 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Спецпрокурор Мюллер: Расследование подтвердило, что Россия вмешивалась в американские выборы Трамп и его окружение не участвовало в сговоре с Кремлем…

5 79 6 12212 10:34
Kсша, трамп, рф, расследования, политика, документы, события
Блоги

Кусок эфира

Людмила Нарусова: Я за патриотизм, но без военного привкуса Я не считаю, что это лучшее воспитание детей, патриотическое в том числе — учить детей метать гранаты…

5 67 6 10534 22.03
Блоги

+ Студенты Новой Зеландии станцевали боевой танец Маори в память о жертвах событий в Крайстчерче Студенты Новой Зеландии станцевали боевой танец Маори в память о жертвах событий в Крайстчерче В результате устроенной стрельбы в мечетях погибли 50 человек…

5 35 6 5832 19.03
Kтеракты, общество, новая зеландия, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Алексашенко: Крым – темная полоса в российской истории Россия, оставаясь страной-агрессором, страной, которая удерживает часть территорий чужих, не имеет шанса присоединиться к Европе. И вот этот водораздел будет расти…

5 252 6 41711 19.03
Kкрым, рф, украина, передачи, события
Интервью Особое мнение

Константин Ремчуков гость: Константин Ремчуков главный редактор «Независимой газеты»

Еще один вывод крымской истории — педалирование темы русскости, с моей точки зрения, является предельно фальшивой. Там не русскость, а там комплекс социально-политических взглядов определял деление людей…

5 155 6 37761 18.03
#слушать 35:26 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Когда и где учиться бросать гранату? Когда и где учиться бросать гранату? Вновь пошли разговоры о том, как плохо, что в наших школах нет начальной военной подготовки. Что дети не умеют бросать гранаты. И это вызвало насмешливую реакцию. На самом деле все не так просто…

5 77 6 14049 24.03
8читать ;смотреть
Kшкола, общество, видео, мнения
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Пожилую женщину обвиняют в мошенничестве Обвинения в мошенничестве поначалу ее смешили — она живет в доме без «удобств» с 70-го года, а все имущество — поломанный «Москвич» и старая «Нива»...

5 29 6 5406 19.03
Kобщество, суды, мнения

Популярное за неделю

Новости

В космосе проведут допэксперимент, чтобы точно определить причины появления отверстия в корабле «Союз МС-09» По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, тех проб, которые были собраны на МКС, оказалось недостаточно…

5 29 6 12239
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

2014-й год — это дата третьего окончательного развала Российской империи. Мы потеряли возможность того, что называется мягкая власть…

5 175 6 107177 23.03
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Станет ли в Казахстане лучше после ухода с поста Нурсултана Назарбаева?
5 39 6 7849 19.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Отвечаю Максиму Галкину Максим, вы подаёте дело так, будто Соловьёв — звезда наподобие Опры. Это не так…

5 405 6 326589 22.03
Kполитика, телевидение, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог, профессор МГИМО

+ Куда идет Россия? Куда идет Россия? Политический прогноз на 2019-2020 годы…

5 154 6 155017 20.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7712791
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3958051

Сегодня в эфире