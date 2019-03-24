Экс-глава Серпуховского района Московской области Шестун не стал прекращать голодовку – жена

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун не стал прекращать голодовку в СИЗО. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его жена Юлия Шестун.

«Письма продолжают цензурироваться и половина из них якобы не проходят цензуру и не доставляются. Адвокатам не дают проносить все бумаги, которые они с собой берут. Основное требование Шестуна по расследованию преступлений, о которых он заявлял, остается без ответа. Соответственно, голодовку он не снимает», — рассказала она.

По словам Ю.Шестун, ее муж держит голодовку уже 46 дней. «У него был адвокат. Шестун серьезно похудел, у него начали отекать ноги из-за почечной недостаточности. При этом результаты анализов, которые берутся ежедневно, ему не оглашают. На все запросы, как мои, так и адвокатов, о предоставлении сведений о здоровье, ответа мы не получаем, хотя мы начали отправлять их еще месяц назад», — отметила Ю.Шестун.

Кроме того, она обратила внимание, что согласие самого Шестуна на предоставление таких сведений имеется у начальника медсанчасти.

Ю.Шестун также добавила, что свидания с мужем не предоставляются ей с 8 декабря 2018 года, несмотря на множественные ходатайства.