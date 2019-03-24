Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил возможность изменения статуса собора Святой Софии

Его могут сделать мечетью, чтобы вход в комплекс стал бесплатным.

Инициатива может спровоцировать конфликт между христианским и мусульманским миром. Такое мнение «Эху» высказал заместитель генерального директора Государственного музея Востока Тигран Мкртычев.

В случае признания собора Святой Софии мечетью люди лишатся важного объекта культурного наследия, добавил Тигран Мкртычев. Глобальное противостояние мусульман и христиан недопустимо, считает эксперт.

Смена статуса Святой Софии не повлечет за собой никаких проблем, сказал в эфире «Эха» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Сейчас вход в музей обходится в 60 турецких лир ($10).