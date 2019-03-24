К иску родителей к компании «Конкорд», которая поставляет питание в детсады и школы Москвы, привлекли еще одну сторону

В качестве третьего лица на процессе об отравлении детей дизентерией выступит компания «Чаплыгинмолоко». Об этом стало известно в ходе подготовительных слушаний в Мещанском суде столицы.

На подготовительное заседание, которое прошло в закрытом режиме, пришли почти три десятка родителей, чьи дети заболели дизентерией в детских садах и школах на юго-востоке Москвы. Далеко не все из них выразили желание общаться с журналистами. Те же, кто согласился поговорить, в первую очередь недовольны поведением врачей: например, Елена Лебедева в интервью «Эху» сказала, что результаты ряда анализов ее ребенка ей до сих пор неизвестны.

Представитель родителей, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в ходе заседания подала несколько ходатайств, в том числе о новых соистцах и соответчиков по делу о дизентерии в детских садах и школах. В частности, на заседание были принесены два больших пакета-мешка с документами, в которых указывались расходы на лечение детей от инфекции. Но все ходатайства истцов были отклонены, об этом сама Соболь рассказала «Эху». По словам юриста ФБК, из 27 истцов в иске к компании-поставщику питания «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина в результате осталось 15.

Соболь также добавила, что «Конкорд» не признает свою вину в том, что комбинат поставил еду с инфекцией. При этом, как утверждает юрист ФБК, Пригожин в личном порядке выплачивает компенсацию некоторым родителям. Следующее подготовительное заседание назначено на 8 апреля.

Родители отравившихся в детсадах детей требуют от «Конкорда» и властей Москвы компенсации морального вреда в 500 тысяч рублей каждому.