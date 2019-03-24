Юлию Бояршинову, которого обвиняют по так называемому делу «Сети», отказали в рассмотрении дела в особом порядке

Молодой человек признал вину и рассчитывал на смягчение наказания.

Московский окружной военный суд не стал рассматривать дело Юлия Бояршинова в осбом порядке. Соответствующее ходатайство судья отклонил. Между тем, Бояршинов признал свою вину и надеялся, что его дело выделят в отдельный процесс. Это дало бы основания к смягчению наказания, рассказала «Эху» адвокат Бояршинова Ольга Кривонос. «Рассмотрение дела в особом порядке даёт некоторые преференции, а именно уменьшает максимальный срок назначения наказания. Вину он полностью признаёт, в содеянном раскаивается», – сказала Кривонос. В то же время другой обвиняемый по этому же делу – Виктор Филинков – свою вину не признает. Напомню, молодых людей обвиняют в участии в террористическом сообществе «Сеть». Они, по версии следствия, якобы собирались поднять вооруженный мятеж и дестабилизировать политическую обстановку. Сами фигуранты дела неоднократно заявляли, что показания из них фактически выбили. В частности, на теле Филинкова врачи обнаружили следы пыток электрошокером, однако при этом в действиях сотрудников ФСБ следователи не нашли никаких нарушений.

По делу сети проходит более десяти человек из Петербурга и Пензы. Одного из фигурантов – Игоря Шишкина – уже осудили на три с половиной года лишения свобода.