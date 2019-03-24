В Кемерово власти решили не проводить общегородскую траурную акцию в первую годовщину пожара в Зимней вишне

На пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Памятная акция была немногочисленной, — рассказал Эху главный редактор кемеровского издания «Всё42.ру» Игорь Рожков

По словам Рожкова, мероприятие продлилось около часа.

Стоит напомнить, что год назад на стихийных массовых митингах местные жители резко критиковали власти Кузбасса.

Следственный комитет завершает расследование дела о пожаре в Зимней вишне. Виновники трагедии определены это 15 человек, — рассказала официальынй представитель СК Светлана Петренко.

По словам Петренко, генеральная прокуратура России направила в Польшу запрос о выдаче еще одного фигуранта, Вячеслава Вишневского. Это бывший руководитель кемеровского кондитерского комбината, который владел сгоревшим торговым центром.

Основатель КДВ-Групп и совладелец Зимней Вишни Денис Штенгелов за год после трагедии увеличил свое состояние на 50 миллионов долларов, — сообщает Форбс. В интервью Ведомостям Штенгелов рассказал, что 10 лет назад был основным инвестором торгового комплекса, но затем распродал часть площадей — ему принадлежало чуть меньше половины. Бизнесмен подчеркивает, что не занимался оперативным управлением этого бизнеса.

КДВ-Групп, бенефициаром которого является Штенгелов – один из крупнейших в стране производителей конфет и кондитерских изделий.