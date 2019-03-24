Бывший сотрудник СБУ обвинил Киев в преступлениях в Донбассе

Василий Прозоров дал пресс-конференцию в Москве и рассказал среди прочего о причастности украинских властей к трагедии с малазийским Боингом.

Общение с журналистами у полноватого мужчины, 40-50 лет, в костюме, представившегося как Василий Прозоров, заняло не больше часа. Сначала он выступил с монологом, затем довольно сжато отвечал на вопросы из зала. Держался уверенно, улыбался.

В Службе безопасности Украины он проработал почти 20 лет, после событий в Крыму попал в центральный аппарат СБУ. По его словам, власть после Майдана захватила кучка негодяев, воевать в Донбассе он не хотел, поэтому остался внутри, а с апреля 2014 года «по идеологическим причинам оказывал спецслужбам России содействие в получении информации о деятельности силовиков в зоне антитеррористической операции. Служил до 2017 года.

В СБУ Прозоров отвечал за контакты с другими силовыми структурами и уверяет, что о преступлениях украинской власти в зоне АТО знает не понаслышке. Участников добровольческих объединений, например, батальонов «Днепр» и «Азов», бывший офицер обвинил в убийствах и изнасилованиях. Вели себя, как оккупанты, сказал Прозоров.

Рассказал перебежчик и о тайных тюрьмах, где пытают людей. В одной из них в аэропорту Мариуполя Прозоров дважды был во время командировки. Фотографии предполагаемых узников показали во время пресс-конференции. По его данным, всего за два месяца через нее прошли триста человек, двое не выдержали издевательств и погибли.

За убийствами ключевых фигур в самопровозглашенных республиках стоит Киев. Прозоров знает о подготовке агентов для заброски в Донецк. Гибель командиров Моторолы и Гиви он назвал операцией украинских спецслужб.

Говоря о событиях в Одессе 2 мая 2014 года, в частности, пожаре в Доме профсоюзов, Прозоров заметил, что у спецслужб всегда есть осведомители в националистических структурах. Как минимум — СБУ знали, что будет, как максимум — сами это организовали, добавил украинский офицер.

Сбитый над Донбассом Боинг – тоже дело рук украинских властей. В качестве доказательств своей версии Прозоров назвал быструю реакцию Петра Порошенко на происшествие и нежелание закрывать воздушное пространство до трагедии.

Также вспомнил о рекомендациях коллег не лезть в эту тему. В сокрытии следов он обвинил двоих действующих чиновников — замглавы администрации президента Украины Валерия Кондратюка и начальника разведки Минобороны Василия Бурбу.

О своей нынешней жизни и работе Прозоров не стал рассказывать. Подробности службы он обещал описать в своей книге.

В Верховной раде Украины заявления Прозорова называют «бредом». Об этом Эху в частности сказал депутат Гончаренко из фракции «Блок Петра Порошенко».

В свою очередь, Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров был ее сотрудником — он уволен за служебное несоответствие, систематическое употребление алкоголя на рабочем месте и дискредитацию звания офицера, — говорится в заявлении ведомства в Фейсбуке.

Откровения бывшего сотрудника СБУ должны дискредитировать украинскую власть перед президентскими выборами, — такое мнение в нашем эфире высказал корреспондент агентства Униан Роман Цымбалюк.

То, что говорил Прозоров, можно услышать и на российском телевидении, — добавил Цымбалюк.

В каждой спецслужбе есть двойные агенты и очевидно, Прозорова с его разоблачениями использовали перед президентскими выборами на Украине, — сказал в эфире «Эха» профессор Мадридской бизнес-школы Максим Миронов

Кремль и Служба внешней разведки России отказались комментировать заявления Прозорова.

Между тем, президент Путин ранее высказывал свое отношение к тем, кто предает свою страну — на примере бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.