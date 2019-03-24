Четверо жителей Татарстана подали иск к соцсети «ВКонтакте» из-за передачи их персональных данных Центру «Э»

Четверо жителей Татарстана подали иск о компенсации морального вреда за передачу сотрудниками соцсети «ВКонтакте» их персональных данных Центру по противодействию экстремизму. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Международной правозащитной группы Агора Дмитрий Герасимов.

«Сотрудники «Вконтакте» предоставили на основании незаконного запроса личные данные этих пользователей, а именно список IP-адресов, с которых они заходили на свою страницу, адреса их электронной почты и телефоны, указанные при регистрации», — уточнил адвокат.

Д.Герасимов отметил, что по закону о полиции правоохранители имеют право получать такие данные, но в запросе должны быть ссылки на административное или уголовное дело, или же материал проверки. «Запрос, на основании которого соцсеть «Вконтакте» предоставила данные, не содержал этих сведений», — подчеркнул он.

Д.Герасимов добавил, что истцы требуют компенсации в размере 100 тысяч рублей.