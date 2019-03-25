Росавиация сняла с авиакомпании «Якутия» ограничения на международные перелеты

Как написал на своей странице в Твиттере глава региона, перевозчик намерен возобновить рейсы в другие страны уже с начала апреля. Прежде всего – по маршрутам в Сеул и Харбин.

В тоже время стало известно, что авиационные власти ограничили сертификат эксплуатанта компании Nordwind в части времени полета до запасных аэродромов. Она может продолжать перевозить пассажиров, но с учетом этого ограничения. Росавиация объяснила, что в прошлом месяце во время проверки к Nordwind были некоторые нарекания.