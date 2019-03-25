СБУ подтвердила, что давший пресс-конференцию в Москве Василий Прозоров, был сотрудником ведомства

Мужчина назвал себя бывшим подполковником спецслужбы и говорил, что в течении последних четырех лет сотрудничал с Москвой «по идеологическим мотивам». В числе прочего Прозоров утверждает, что Киев причастен к крушению малайзийского «Боинга», а украинские спецслужбы стоят за убийством полевых командиров ДНР «Гиви» и «Моторолы», а также якобы пытают заключенных в тайных тюрьмах.

В Киеве эти слова назвали потоком бреда, а СБУ заявила, что Прозоров был уволен с должности из-за злоупотребления алкоголем.