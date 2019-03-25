Житель Магаданской области получил 250 часов обязательных работ по обвинению в клевете на следователя

Причиной, как пишет издание «Весьма», стало сообщение, сделанное 50-летним Маратом Мамасалиевым в группе в WhatsApp. Ранее судимый мужчина назвал следователя «пассивным гомосексуалистом». Увидев это, местный депутат обратился с жалобой в суд.

Расследование длилось три месяца. Лингвисты пришли к выводу, что высказывания Мамасалиева «являются обманом, порочащим честь» следователя, хотя и были выражены в цензурной форме.