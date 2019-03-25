На пяти столичных магистралях запретят ездить в выходные по выделенным полосам

Меры коснутся владельцев личных автомобилей.

Ездить по «выделенкам» с 14 апреля на своем автомобиле будет нельзя на Ленинском, Кутузовском, Нахимовском, Ломоносовском и Рязанском проспектах. Об этом агентству ТАСС сообщили в столичном департаменте транспорта. Там добавили, что запрет также коснется Можайского и Ярославского шоссе, Проспекта Мира, Воздвиженки, а также Минской и Нижегородской улиц. Все они, отметили в ведомстве, проходят через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт. Чуть ранее в сообществе «Синие Ведерки» в Фейсбуке автомобилисты обратили внимание на исчезновение знаков с изображением молотков с Ленинского, Ломоносовского и Нахимовского проспектов. Именно такие знаки разрешали ездить по выделенным полосам для общественного транспорта в выходные. При этом никаких объявлений об этом, как утверждается, заранее сделано не было.

В настоящий момент по «выделенке» свободно могут ездить общественный транспорт, коммунальная техника и двухэтажные автобусы