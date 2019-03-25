Еврокомиссия оштрафовала компанию Nike на 12,5 миллонов евро за попытки ограничить продажу продукции в странах ЕС

Речь идет о футбольной атрибутике с символикой разных клубов и сборных, с которыми у производителя спорттоваров подписаны лицензионные соглашения. Как говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, Nike препятствовала продаже таких товаров, что привело к сокращению ассортимента и повышению цен. Отмечается, что сама компания активно сотрудничала с Еврокомиссией в ходе проверки, что позволило снизить сумму штрафа.