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16:32, 25 марта 2019

Еврокомиссия оштрафовала компанию Nike на 12,5 миллонов евро за попытки ограничить продажу продукции в странах ЕС

Речь идет о футбольной атрибутике с символикой разных клубов и сборных, с которыми у производителя спорттоваров подписаны лицензионные соглашения. Как говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, Nike препятствовала продаже таких товаров, что привело к сокращению ассортимента и повышению цен. Отмечается, что сама компания активно сотрудничала с Еврокомиссией в ходе проверки, что позволило снизить сумму штрафа.



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