Банк ВТБ подключился к системе быстрых платежей ЦБ

Эта опция появилась в онлайн-версии и мобильном приложении кредитной организации. ВТБ – крупнейший участник системы, которая в перспективе должна позволить клиентам всех банков переводить деньги в реальном времени по номеру карты или мобильного телефона. Как уточняет РБК, пока к системе подключились 11 кредитных организаций, а в будущем готовность присоединиться высказали еще 40 банков. ЦБ хочет сделать участие в системе обязательным для всех организаций, в том числе и для Сбербанка, который не согласен сделать это в добровольном порядке.