Суд отклонил иск «Росгвардии» к мясокомбинату «Дружба народов»

Ведомство просило взыскать с предприятия более 6,5 миллионов рублей за поставку некачественной продукции. Как пишет «Интерфакс», суд мотивировал свое решение тем, что во время проверки, которую проводила Федеральная антимонопольная служба, нарушений найдено не было, а порядок приема продукции наоборот, нарушил истец.

«Дружба народов» фигурирует в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК утверждал, что цены на продукты, закупаемые для нужд «Росгвардии», были завышены. После этого глава ведомства Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль.