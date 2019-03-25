Федор Бондарчук попросил освободить из-под домашнего ареста Кирилла Серебренникова

Режиссер сделал свое обращение на церемонии вручения наград министерства культуры. «Не могу не воспользоваться в тот день возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, — это Следственный комитет, министерство внутренних дел, прокуратура» — сказал Бондарчук. Это произошло сегодня в Большом театре. Государственные и ведомственные награды вручал министр культуры Владимир Мединский.

Режиссер неоднократно выступал в защиту Серебренникова и ранее.