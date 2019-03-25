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16:02, 25 марта 2019

Кинорежиссер Федор Бондарчук вступился за Кирилла Серебренникова

Он призвал освободить коллегу из-под домашнего ареста.

С просьбой отпустить режиссера до приговора Бондарчук обратился ко всем, от кого это зависит — Следственному комитету, Министерству внутренних дел и прокуратуре. Об этом он заявил сразу после того, как принял Орден Александра Невского от министра культуры Владимира Мединского. Церемония вручения государственных и ведомственных наград, приуроченная ко Дню работника культуры, состоялась сегодня в атриуме Большого театра. Известный деятель кино и телевиденья отметил, что не может не воспользоваться такой возможностью. Ранее Бондарчук неоднократно выступал в защиту Серебренникова. Еще в 2017 году, по данным издания The Bell, он просил президента разобраться в этом деле. Он также участвовал в акции после обысков в «Гоголь-центре» и у его руководителя.
Серебренников уже 1,5 года находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Фигурантов обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». Никто, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вины не признает.

В феврале судья Ирина Аккуратова потребовал провести повторную экспертизу по данному делу. Предыдущая, проведенная на стадии следствия, не устроила сторону защиты.



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