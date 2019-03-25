Бывший сотрудник СБУ рассказал о преступлениях украинских властей в Донбассе

Василий Прозоров, называющий себя бывшим сотрудником Службы безопасности Украины, на пресс-конференции в РИА Новости в Москве рассказал о преступлениях украинских властей в Донбассе. В частности, утверждает Прозоров, на востоке Украины есть секретные тюрьмы, одна из них находится в здании на аэродроме Мариуполя.

По словам Прозорова, за время его работы в СБУ через эту тюрьму прошли около 300 человек. Как минимум, двое убиты.

«Поток бреда» — так на заявления Прозорова отреагировали в Верховной Раде Украины. Об этом «Эху», в частности, сказал депутат Алексей Гончаренко из фракции «Блок Петра Порошенко».

Кремль и Служба внешней разведки России отказались комментировать заявления Василия Прозорова.

В свою очередь, Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров был ее сотрудником, — сообщает ТАСС.