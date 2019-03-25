Объединенная судостроительная корпорация может до конца года переехать из Москвы в Петербург

Сокращать рабочий штат при этом не планируют.

Вопрос о переезде Объединенной судостроительной корпорации контролирует президент Владимир Путин. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета «Коммерсант». По данным издания, переезд планируют осуществить до конца года. В самой ОСК информацию пока никак не комментируют, зато прояснить ситуацию смогли в Министерстве промышленной торговли. Там утверждают, что переезд, если он состоится, будет поэтапным. Предполагается, что в Петербурге окажутся главные подразделения ОСК, в то же время топ-менеджеры останутся в столице. Причин для переезда сразу несколько: во-первых, в Петербурге сконцентрирована основная часть верфей и конструкторских бюро, с которыми работает ОСК, во-вторых, аренда офиса в Северной столице, скорее всего, обойдется компании дешевле. Источники газеты в Смольном предположили, что корпорация разместится в самом центре Петербурга, недалеко от Исаакиевской площади.

Напомним, осенью Объединенную судостроительную корпорацию возглавил бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.